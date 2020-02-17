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17.02.2020

Taksitle alışveriş yapanlar dikkat! Canlı yayında uyardı |Video

Nakit parası veya kredi kartı limiti yetmediği için tüketiciler senetle, sözleşme ile alışveriş yapabildekleri mağazaları tercih ediyorlar. Ancak bu mağazalara ödeme geciktiğinde tüketici ciddi bir mağduriyet yaşıyor. Taksitini ödeyemeyen, geciktirenlere yüzde 180'e varan faizler uygulanıyor. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, tüketicileri A Haber canlı yayınında uyardı. Ağaoğlu, tüketicilerin bu durumla karşı karşıya kaldıklarında hiçbir harç ödemeden tüketici mahkemelerine başvurabileceklerini ifade etti.

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