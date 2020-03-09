Petrolde tarihi düşüş! 20 doları görecek mi? Ekonomist Rahmi İncekara A Haber ekranlarında yanıtladı |Video

Koronavirüs salgını petrol talebini düşürdü. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı petrol üreticisi ülkelerin yaptığı toplantıdan ortak bir karar çıkmaması sonucu petrolün varil fiyatı 35 dolara kadar geriledi. Bu gelişmeyle benzin ve motorine de tarihi indirim geliyor. Petroldeki düşüş Türkiye'yi nasıl etkileyecek? Bu duruma nasıl gelindi? Petroldeki hızlı ve güçlü düşüş Türkiye’nin ekonomisini nasıl etkiler? Ekonomist Dr. Rahmi İncekara, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İncekara, "Türkiye ekonomisini olumlu bir şekilde etkileyecektir." ifadelerini kullandı.

Son dakika ekonomi haberi... Koronavirüs salgını petrol talebini düşürdü. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı petrol üreticisi ülkelerin yaptığı toplantıdan ortak bir karar çıkmaması sonucu petrolün varil fiyatı 35 dolara kadar geriledi. Bu gelişmeyle benzin ve motorine de tarihi indirim geliyor. Petroldeki düşüş Türkiye'yi nasıl etkileyecek? Bu duruma nasıl gelindi? Petroldeki hızlı ve güçlü düşüş Türkiye'nin ekonomisini nasıl etkiler? Ekonomist Dr. Rahmi İncekara, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

20 DOLARI GÖRÜR MÜ?

İncekara, petrol fiyatlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ocak 2016'da 27 doları gördü. Açıkçası 'Bu seviyenin altına doğru gidiş olabilir mi?' derseniz tabi ki gidiş söz konusu olabilir. Çünkü herhangi bir anlaşma söz konusu değil. Aynı şekilde koronavirüsünün hala tehdidi devam ediyor. Jeopolitik riskleri de eklediğimizde 20 dolarlar seviyesine gidiş de söz konusu olacaktır." dedi.

TÜRKİYE EKONOMİSİNİ OLUMLU ETKİLEYECEKTİR

İncekara, petrol fiyatlarındaki gelişmelerin Türkiye'yi nasıl etkileneceği konusunda, "Türkiye ekonomisini olumlu bir şekilde etkileyecektir. Brent Petrolün her aşağıya düşüşü her aşağıya iniş aynı zamanda Türkiye'nin özellikle cari açığının daha da azalması ve cari fazlaya giden süreci daha da fazla arttıracaktır. Türkiye açısından bu gelişmelerin pozitif yönden okunması gerekiyor." ifadelerini kullandı.