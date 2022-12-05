05 Aralık 2022, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
SON DAKİKA: GÜNCEL ALTIN FİYATLARI! İslam Memiş'ten yatırımcılara ezber bozan flaş tavsiye! Merkez Bankası'nın hamlesini referans gösterip rakam verdi
Son dakika altın haberi… Altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı. Altın fiyatları yükseliş rallisine mi girdi? Altında yükseliş sürecek mi? Altın almalı mı, satmalı mı? Altın yatırımcıları ne yapmalı? Gram altın kaç TL oldu? 2023 yılında hangi emtia daha fazla kazandıacak? En çok tercih edilen altın ne? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında yatırımcılara kritik tavsiyelerde bulundu.