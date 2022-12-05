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SON DAKİKA: GÜNCEL ALTIN FİYATLARI! İslam Memiş'ten yatırımcılara ezber bozan flaş tavsiye! Merkez Bankası'nın hamlesini referans gösterip rakam verdi

A Haber
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Giriş: 05.12.2022 14:23
Son dakika altın haberi… Altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı. Altın fiyatları yükseliş rallisine mi girdi? Altında yükseliş sürecek mi? Altın almalı mı, satmalı mı? Altın yatırımcıları ne yapmalı? Gram altın kaç TL oldu? 2023 yılında hangi emtia daha fazla kazandıacak? En çok tercih edilen altın ne? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında yatırımcılara kritik tavsiyelerde bulundu.
Ezber bozan altın ve gümüş tavsiyesi EZBER BOZAN ALTIN VE GÜMÜŞ TAVSİYESİ

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