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Son dakika: Gençlere prim desteği 12 ayda 12 bin 184 lira! Kimler yararlanıyor? Canlı yayında anlattı |Video
Son dakika haberi... Koronavirüsle mücadele kapsamında hükümetten vatandaşlara destek devam ediyor. Gençlere prim destek ödemeleri nasıl yapılıyor? Kimler yararlanabiliyor? Vergi hesabı nasıl yapılıyor? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında detayları anlattı.
Son dakika haberi... Koronavirüsle mücadele kapsamında hükümetten vatandaşlara destek devam ediyor. Gençlere prim destek ödemeleri nasıl yapılıyor? Kimler yararlanabiliyor? Vergi hesabı nasıl yapılıyor? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında detayları anlattı.
Son dakika haberi... Koronavirüsle mücadele kapsamında hükümetten vatandaşlara destek devam ediyor. Gençlere prim destek ödemeleri nasıl yapılıyor? Kimler yararlanabiliyor? Vergi hesabı nasıl yapılıyor? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında detayları anlattı.