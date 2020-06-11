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Videolar Ekonomi Videoları Son dakika: FED sonrası altın fiyatları nasıl etkilenecek? Gram altın ne kadar oldu? Altın almalı mı satmalı mı? Uzman isim açıkladı |Video

Son dakika: FED sonrası altın fiyatları nasıl etkilenecek? Gram altın ne kadar oldu? Altın almalı mı satmalı mı? Uzman isim açıkladı |Video

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Giriş: 11.06.2020 13:52
Güncelleme:11.06.2020 14:00
Son dakika haberi... FED sonrası altın fiyaları nasıl etkilenecek? Yükselecek mi düşecek mi? Büyük ve küçük ölçekli güvenli limana talep gösteren yatırımcılar "11 Haziran tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" şeklindeki sorularına cevap arıyor. A Para’da canlı yayına kat��lan Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı Onurcan Bal, altın fiyatlarına dair değerlendirmelerde bulunarak, vatandaşın merak ettiği son dönemde yükseliş eğitimi gösteren altına bir satış gelip gelmeyeceği sorusuna cevap aradı.

A Para'da yayına katılan Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı Onurcan Bal, emtia piyasalarında yatırımcılar için kritik olan altının seyrini değerlendirerek altın yatırımcısının merak ettiği "Güvenli liman altına talep devam ediyor mu" ve "Altına kuvvetli bir düzeltme gelir mi" sorularına cevap verdi.

Bal, orta-uzun vadeli görüşlere göre altında yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğinin muhtemel olduğunu ifade ederken, pandemi sürecinde güvenli limanlara talebin mart ve şubat ayına göre zayıflasa da hala gündemde olmaya devam ettiğini bildirdi.

"PARA ARZININ ARTMASI ALTINA YARIYOR"

Güvenli limanlara talepteki asıl nedenin para arzının artmasıyla mevcut paraların değerinin düşmesine neden olduğunu ve paralara olan güveni azaltmasına bağlayan Bal, merkez bankalarının ekonomiyi destekleyen tarafta kalmasının devam etmesi durumunda altında fiyatlarında yukarı yönlü hareketin sürmesinin mümkün olduğunu dile getirdi.

Altın fiyatları hareketli! Altın yükselecek mi? 11 Haziran gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar? ALTIN FİYATLARI HAREKETLİ! ALTIN YÜKSELECEK Mİ? 11 HAZİRAN GRAM, ÇEYREK, TAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
Son dakika: Düğünü ve altın borcu olanlar dikkat! Döviz, borsa ve altında beklenti ne? Gram altın ne kadar? Uzman isim canlı yayında yorumladı SON DAKİKA: DÜĞÜNÜ VE ALTIN BORCU OLANLAR DİKKAT! DÖVİZ, BORSA VE ALTINDA BEKLENTİ NE? GRAM ALTIN NE KADAR? UZMAN İSİM CANLI YAYINDA YORUMLADI

Teknik olarak incelendiğinde ise, altının onsunda son dönemde gerçekleşen sıkışmanın yukarı yönlü kırılmasının daha muhtemel olduğunu ifade ederek ilerleyen zamanlar için altının onsunda 1800 dolarlı fiyatların çok uzak bir ihtimal olmadığını sözlerine ekledi.

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