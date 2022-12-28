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Videolar Ekonomi Videoları Son dakika | EYT'de kritik saatler! Başkan Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor

Son dakika | EYT'de kritik saatler! Başkan Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor

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Giriş: 28.12.2022 17:17
Son dakika haberi...Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu akşam 19.45'te EYT düzenlemesini kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.
EYT’de kritik saatler! Başkan Erdoğan’ın açıklama yapması bekleniyor
EYT'de kritik saatler! Başkan Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor
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