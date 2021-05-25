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Son dakika | Esnafın merakla beklediği haber! Hibe desteği başvuruları başladı

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Giriş: 25.05.2021 13:58
3000 TL hibe şartları | 3000 TL hibe başvurusu | 5 bin TL hibe kimlere verilecek | Koronavirüs pandemisi nedeniyle zor günler geçiren esnafa 3 bin ile 5 bin lira hibe desteği verileceği Başkan Erdoğan tarafından açıklanmıştı. 1,5 milyona yakın esnaf ve sanatkara hibe desteği başvuruları bugün başladı. Başvurular, 30 Haziran'a kadar TC kimlik numarasının son hanesine göre alınacak. Başvurular e-Devlet (turkiye.gov.tr) üzerinden alınacak. İşte merak edilen tüm ayrıntılar... .

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle ticari faaliyetlerinde aksama yaşayan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere 20 Mayıs 2021 tarihli ve 3998 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda Ticaret Bakanlığı tarafından hibe desteği verilecek.

Destekten 17 Mayıs 2021'den itibaren gelir vergisi mükellefiyeti olan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirler kazançlarına esas faaliyet konuları üzerinden yararlanabilecek..

BAŞVURULAR 23 HAZİRAN'A KADAR DEVAM EDECEK
Söz konusu desteğe sadece 17 Mayıs'taki vergi kayıtları esas alınarak belirlenen ve destek şartlarını taşıyan vatandaşların başvurusu kabul edilecek.

Başvurular e-Devlet (turkiye.gov.tr) üzerinden alınacak.

Destek başvuruları bugün başlayacak ve 23 Haziran 2021 Çarşamba saat 23.59'a kadar devam edecek.

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