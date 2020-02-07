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07.02.2020
Son dakika: Emeklilerin promosyon ve bayram (Ramazan ve Kurban) ikramiyeleri ne zaman ödenecek? Tarihi canlı yayında açıklandı |Video
Son dakika haberine göre; Milyonlarca emekliye promosyon ve bayram (Ramazan ve Kurban) ikramiyelerinin hesaplara yatma tarihi belli oldu. Peki kimler promosyon alabilecek? Kimlere bayram ikramiyesi yatırılacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında tarihleri açıkladı. İşte 2020 yılı emekli bayram ikramiyelerinin yatırılacağı o tarihler...
Son dakika haberine göre; Milyonlarca emekliye promosyon ve bayram (ramazan ve kurban) ikramiyelerinin hesaplara yatma tarihi belli oldu. Peki kimler promosyon alabilecek? Kimlere bayram ikramiyesi yatırılacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında tarihleri açıkladı. İşte 2020 yılı emekli bayram ikramiyelerinin yatırılacağı o tarihler...
RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYESİ: 18-22 MAYIS
Son dakika haberine göre; Milyonlarca emekliye promosyon ve bayram (ramazan ve kurban) ikramiyelerinin hesaplara yatma tarihi belli oldu. Peki kimler promosyon alabilecek? Kimlere bayram ikramiyesi yatırılacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında tarihleri açıkladı. İşte 2020 yılı emekli bayram ikramiyelerinin yatırılacağı o tarihler...
İŞTE BAYRAM İKRAMİYELERİNİN HESAPLARA YATIRILACAĞI O TARİHLER
RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYESİ: 18-22 MAYIS
KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ: 27-30 TEMMUZ
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