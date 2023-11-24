Son dakika | Emeklilere 5 bin TL | AK Partili Güler açıkladı: Detaylı çalışma var.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler “Toplumumuz için önemli düzenlemeler içeren 80 maddelik yasa teklifimizi bugün Meclis Başkanlığına sunuyoruz. Teklif uluslararası ekonomiye destek sağlamayı amaçlıyor.” dedi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: Cumhurbaşkanımızın talimatıyla çalışan emeklilere de 5 bin TL verilmesine ilişkin detaylı bir çalışma var. Kapsamı ve detayları çalışma sonrasında ortaya cıkacak..

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