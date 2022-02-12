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Son dakika | Ekonomiye destek paketi! Başkan Erdoğan'dan KDV müjdesi

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Giriş: 12.02.2022 15:23
Güncelleme:12.02.2022 15:25
Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati Türkiye'nin günlerdir beklediği yeni ekonomi paketinin detaylarını açıkladı. Başkan Erdoğan yeni ekonomi paketine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan burada yaptığı konuşmada "Temel gıda fiyatlarında uygulanan yüzde 8'lik KDV oranı yüzde 1'e indirildi. Bu değişiklik gıdada yüzde 7'lik indirim anlamına geliyor." dedi. Erdoğan, "Gıdada pazartesi gününden itibaren indirim bekliyoruz." diye konuştu.
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