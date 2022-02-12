12 Şubat 2022, Cumartesi
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Son dakika: Ekonomide yeni destek paketi açıklandı! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den önemli açıklamalar
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Yastık altı altın düzenlemesi ile ilgili konuşan Bakan Nebati, "1 Mart'tan itibaren 81 ilde en az bir adet olmak üzere 1.500'ün üzerinde kuyumcunun dahil olacağı çalışmaları başlatıyoruz.'' dedi. Toplam 60 milyar liralık 3 destek paketinin uygulamaya alınacağını söyleyen Bakan Nebati,"60 milyar liralık kefalet hacmi oluşturuyoruz. Bu bitince başlayacak paketlerin ilk adımı." dedi. Enflasyon mesajı veren Nebati, "Üretim ve ihracatı artırarak kalıcı düşüşü sağlayacağız." ifadelerini kullandı.