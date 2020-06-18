Son dakika: Döviz altın ve borsada beklenti ne? Altın almalı mı satmalı mı? Gram altın ne kadar oldu? |Video

Son dakika haberi... Dolar ne kadar oldu? Euro ne kadar? Altın fiyatları düşer mi yükselir mi? Altın almalı mı satmalı mı? Piyasada beklentiler ne? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, ekonomi gündemini A Haber'de değerlendirdi.

Son dakika haberi... Dolar ne kadar oldu? Euro ne kadar? Altın fiyatları düşer mi yükselir mi? Altın almalı mı satmalı mı? Piyasada beklentiler ne? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, ekonomi gündemini A Haber'de değerlendirdi.