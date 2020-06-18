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Videolar Ekonomi Videoları Son dakika: Döviz altın ve borsada beklenti ne? Altın almalı mı satmalı mı? Gram altın ne kadar oldu? |Video

Son dakika: Döviz altın ve borsada beklenti ne? Altın almalı mı satmalı mı? Gram altın ne kadar oldu? |Video

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Giriş: 18.06.2020 12:33
Güncelleme:18.06.2020 12:34
Son dakika haberi... Dolar ne kadar oldu? Euro ne kadar? Altın fiyatları düşer mi yükselir mi? Altın almalı mı satmalı mı? Piyasada beklentiler ne? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, ekonomi gündemini A Haber'de değerlendirdi.

Son dakika haberi... Dolar ne kadar oldu? Euro ne kadar? Altın fiyatları düşer mi yükselir mi? Altın almalı mı satmalı mı? Piyasada beklentiler ne? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, ekonomi gündemini A Haber'de değerlendirdi.

Altın alacaklar dikkat! Alımların devam etmesi halinde... 18 Haziran gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? ALTIN ALACAKLAR DİKKAT! ALIMLARIN DEVAM ETMESİ HALİNDE... 18 HAZİRAN GRAM ALTIN, ÇEYREK ALTIN, TAM ALTIN NE KADAR?
Son dakika: Döviz, altın ve borsada beklenti ne? Piyasalarda son durum nasıl? Altın almalı mı satmalı mı? Faruk Erdem canlı yayında açıkladı |Video SON DAKİKA: DÖVİZ, ALTIN VE BORSADA BEKLENTİ NE? PİYASALARDA SON DURUM NASIL? ALTIN ALMALI MI SATMALI MI? FARUK ERDEM CANLI YAYINDA AÇIKLADI |VİDEO

Döviz altın ve borsada beklenti ne?
Döviz altın ve borsada beklenti ne?
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Sağlık Bakanlığı personel alıyor
Döviz, altın ve borsada beklenti ne?
Döviz, altın ve borsada beklenti ne?
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