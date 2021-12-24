Son dakika: Dolmabahçe'de ekonomi buluşması! Başkan Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde ekonomist ve akademisyenlerle bir araya geldiği toplantıda önemli açıklamalarda bulundu."Türkiye ilk defa bizim hükümetlerimiz döneminde kesintisiz kalkınma dönemi yaşadı" diyen Başkan Erdoğan, "Şu anda IMF'ye borcumuz olmadığı gibi IMF ile herhangi bir kontağımız da yok." dedi. Merkez Bankası'nın döviz rezervi ile ilgili açıklama yapan Erdoğan, "Bugün itibarıyla 115 milyar doların üzerindeyiz." ifadelerini kullandı. Fahiş fiyat uyarısında bulunan Başkan Erdoğan, Etiketlerin takipçisi olacağız. Hangi oranda yükseltiyorlarsa, aynı oranda indirmelerini bekliyoruz." diye konuştu.

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