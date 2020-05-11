11 Mayıs 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Son dakika: Dolarda düşüş trendi başladı 6 lira bandına gerileyecek! 11 Mayıs Pazartesi dolar euro ve altın fiyatlarında son durum

Son dakika: Dolarda düşüş trendi başladı 6 lira bandına gerileyecek! 11 Mayıs Pazartesi dolar euro ve altın fiyatlarında son durum

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
11.05.2020
Son dakika haberi; Londra merkezli saldırılar sonrasında dolar 7 lira 20 kuruşun üzerini görmüştü. Alınan önlemler kapsamında kısa süre içerisinde yapılan bu saldırı geri püskürtüldü. BDDK 3 bankaya işlem yasağı koydu. Dolar 11 Mayıs Pazartesi gününe düşüşle başladı. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında döviz kurunu yorumladı. Dolarda aşağı yönlü düşüş trendinin başladığı 6.84 rakamına gerileceğini bu sınırı görmesi halinde ise daha da anlamlı düşüşlerin gerçekleşebileceğini ifade etti. Peki piyasalarda son durum nasıl? 11 Mayıs dolar, euro ve altın fiyatlarında son durum ne? Detaylar haberimizde...

Londra merkezli saldırılar sonrasında dolar 7 lira 20 kuruşun üzerini görmüştü. Alınan önlemler kapsamında kısa süre içerisinde yapılan bu saldırı geri püskürtüldü. BDDK 3 bankaya işlem yasağı koydu. Dolar 11 Mayıs Pazartesi gününe düşüşle başladı. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında döviz kurunu yorumladı. Dolarda aşağı yönlü düşüş trendinin başladığı 6.84 rakamına gerileceğini bu sınırı görmesi halinde ise daha da anlamlı düşüşlerin gerçekleşebileceğini ifade etti. Peki piyasalarda son durum nasıl?

11 Mayıs dolar, euro ve altın fiyatlarında son durum ne? Detaylar haberimizde...

Doların 2020 yılı içerisindeki seyri nasıl? Hangi ülkede ne kadar değer kazandı? |Video DÖVİZ KURU MANİPÜLASYONU NASIL YAPILIYOR? 4 ADIMDA DEŞİFRE EDİLDİ |VİDEO
Döviz kuru manipülasyonu nasıl yapılıyor? 4 adımda deşifre edildi |Video DÖVİZ KURU MANİPÜLASYONU NASIL YAPILIYOR? 4 ADIMDA DEŞİFRE EDİLDİ |VİDEO
Bankaların kredi hacmi son 1 haftada artış gösterdi! Destek ihtiyaç kredilerinde yüzde 85 oranına ulaşıldı |Video DESTEK KREDİLERİNDE YÜZDE 85 ORANINA ULAŞILDI |VİDEO

Dolarda düşüş trendi başladı 6 lira...
Dolarda düşüş trendi başladı 6 lira...
Üreticide 2 lira markette 10 lira...
Üreticide 2 lira markette 10 lira...
Destek kredilerinde sevindiren rakam...
Destek kredilerinde sevindiren rakam...
Döviz kuru manipülasyonu nasıl yapılıyor?
Döviz kuru manipülasyonu nasıl yapılıyor?
Doların 2020 seyri...
Doların 2020 seyri...
Bakan Pakdemirli'den kırsal kalkınma için 1,2 milyar liralık yeni hibe çağrısı
Bakan Pakdemirli'den kırsal kalkınma için 1,2 milyar liralık yeni hibe çağrısı
Borsa haftaya yükselişle başladı
Borsa haftaya yükselişle başladı
Türkiye'yi dolarla vurmaya çalıştılar!
Türkiye'yi dolarla vurmaya çalıştılar!
Milyonlarca emekliye bayram müjdesi!
Milyonlarca emekliye bayram müjdesi!
Ulaştırma Bakanı: Tarihi bir an
Ulaştırma Bakanı: Tarihi bir an
İlk yurt içi yük treni iki kıta arası geçiş yaptı
İlk yurt içi yük treni iki kıta arası geçiş yaptı
Kamu banklarından 'korona' kredisi! 6 ay geri ödeme yok
Kamu banklarından 'korona' kredisi! 6 ay geri ödeme yok
Daha Fazla Video Göster