Son dakika: Dolarda düşüş trendi başladı 6 lira bandına gerileyecek! 11 Mayıs Pazartesi dolar euro ve altın fiyatlarında son durum

Son dakika haberi; Londra merkezli saldırılar sonrasında dolar 7 lira 20 kuruşun üzerini görmüştü. Alınan önlemler kapsamında kısa süre içerisinde yapılan bu saldırı geri püskürtüldü. BDDK 3 bankaya işlem yasağı koydu. Dolar 11 Mayıs Pazartesi gününe düşüşle başladı. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında döviz kurunu yorumladı. Dolarda aşağı yönlü düşüş trendinin başladığı 6.84 rakamına gerileceğini bu sınırı görmesi halinde ise daha da anlamlı düşüşlerin gerçekleşebileceğini ifade etti. Peki piyasalarda son durum nasıl? 11 Mayıs dolar, euro ve altın fiyatlarında son durum ne? Detaylar haberimizde...

Londra merkezli saldırılar sonrasında dolar 7 lira 20 kuruşun üzerini görmüştü. Alınan önlemler kapsamında kısa süre içerisinde yapılan bu saldırı geri püskürtüldü. BDDK 3 bankaya işlem yasağı koydu. Dolar 11 Mayıs Pazartesi gününe düşüşle başladı. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında döviz kurunu yorumladı. Dolarda aşağı yönlü düşüş trendinin başladığı 6.84 rakamına gerileceğini bu sınırı görmesi halinde ise daha da anlamlı düşüşlerin gerçekleşebileceğini ifade etti. Peki piyasalarda son durum nasıl?

11 Mayıs dolar, euro ve altın fiyatlarında son durum ne? Detaylar haberimizde...