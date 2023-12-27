27 Aralık 2023, Çarşamba
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Son dakika: Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye verilmesi TBMM'de kabul edildi
TBMM Genel Kurulunda görüşülen ekonomiye ilişkin kanun teklifinin, çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesini öngören 55. maddesi kabul edildi. Peki, yasanın Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanmasıyla birlikte çalışan emeklilere yönelik 5 bin liralık ikramiye ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak? Merak edilenleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem verdi.