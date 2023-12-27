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Son dakika: Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye verilmesi TBMM'de kabul edildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.12.2023 09:28
Güncelleme:27.12.2023 09:32
TBMM Genel Kurulunda görüşülen ekonomiye ilişkin kanun teklifinin, çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesini öngören 55. maddesi kabul edildi. Peki, yasanın Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanmasıyla birlikte çalışan emeklilere yönelik 5 bin liralık ikramiye ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak? Merak edilenleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem verdi.
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