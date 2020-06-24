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Son dakika: Çalışan anneye 10 bin lira ödeme! Şartlar neler? Uzman isim detayları canlı yayında anlattı |Video
Son dakika haberi... Çalışan annelere ödemeler neler? Doğum yardımı parası ne kadar? Emzirme ödeneği kaç lira? Kimler faydalanabiliyor? Şartlar neler? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında detayları aktardı.
Son dakika haberi... Çalışan annelere ödemeler neler? Doğum yardımı parası ne kadar? Emzirme ödeneği kaç lira? Kimler faydalanabiliyor? Şartlar neler? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında detayları aktardı.