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Videolar Ekonomi Videoları Son dakika: Çalışan anneye 10 bin lira ödeme! Şartlar neler? Uzman isim detayları canlı yayında anlattı |Video

Son dakika: Çalışan anneye 10 bin lira ödeme! Şartlar neler? Uzman isim detayları canlı yayında anlattı |Video

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Giriş: 24.06.2020 13:07
Güncelleme:24.06.2020 13:07
Son dakika haberi... Çalışan annelere ödemeler neler? Doğum yardımı parası ne kadar? Emzirme ödeneği kaç lira? Kimler faydalanabiliyor? Şartlar neler? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında detayları aktardı.

Son dakika haberi... Çalışan annelere ödemeler neler? Doğum yardımı parası ne kadar? Emzirme ödeneği kaç lira? Kimler faydalanabiliyor? Şartlar neler? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında detayları aktardı.

Son dakika: Emeklilerin Temmuz zammı ne kadar olur? Merkez Bankası faiz indirimine gider mi? Piyasaları nasıl etkiler? Faruk Erdem cevapladı |Video SON DAKİKA: EMEKLİLERİN TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLUR? MERKEZ BANKASI FAİZ İNDİRİMİNE GİDER Mİ? PİYASALARI NASIL ETKİLER? FARUK ERDEM CEVAPLADI |VİDEO
Son dakika: Döviz, altın ve borsada beklenti ne? Piyasalarda son durum nasıl? Altın almalı mı satmalı mı? Faruk Erdem canlı yayında açıkladı |Video SON DAKİKA: DÖVİZ, ALTIN VE BORSADA BEKLENTİ NE? PİYASALARDA SON DURUM NASIL? ALTIN ALMALI MI SATMALI MI? FARUK ERDEM CANLI YAYINDA AÇIKLADI |VİDEO
Son dakika: Altın döviz ve borsa beklenti ne? Altın fiyatları güne nasıl başladı? Altında yükseliş sürecek mi? |Video SON DAKİKA: ALTIN DÖVİZ VE BORSA BEKLENTİ NE? ALTIN FİYATLARI GÜNE NASIL BAŞLADI? ALTINDA YÜKSELİŞ SÜRECEK Mİ? |VİDEO

Çalışan anneye 10 bin lira ödeme!
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