28 Ağustos 2023, Pazartesi
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SON DAKİKA! Borsa İstanbul'dan yeni rekor! Borsada ralli ne kadar sürer?
Son dakika haberine göre Borsa İstanbul, mayıs sonunda başladığı yükseliş trendini yeni haftada da bozmadı. Borsada açılış rekoru BİST 100 endeski yeni haftanın ilk işlem saatlerinde tarihi zirvesini güncelledi ve 7.910 puana ulaştı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Ahlatçı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün değerlendirdi.