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24.12.2019

SON DAKİKA: Borsa İstanbul'dan yeni rekor

Son dakika haberine göre Borsa İstanbul 100 endeksi, 113066 puanla yılın en yüksek seviyesini gördü. BIST 100 endeksi 20 ay sonra ilk kez dün 112.000 puanın üzerine çıkmıştı. Endeks bugün de açılıştan kısa bir süre sonra 113066 puanı görerek rekorunu tazeledi.

Borsa İstanbul 100 endeksi, 113066 puanla yılın en yüksek seviyesini gördü. BIST 100 endeksi 20 ay sonra ilk kez dün 112.000 puanın üzerine çıkmıştı. Endeks bugün de açılıştan kısa bir süre sonra 113066 puanı görerek rekorunu tazeledi.

Tüm sektör endeksleri güne artışla başlarken, en fazla kazandıran yüzde 1,16 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Dün alış ağırlıklı seyreden Borsa İstanbul'da, yüzde 0,90 değer kazanan BIST 100 endeksi, 112.175,19 puanla 19 Nisan 2018'den bu yana en yüksek kapanışını yaptı.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısına karşı çıktığı ve bu yönde senatörlere bir not gönderdiğinin ortaya çıkması ile pay piyasalarının pozitif görünümü koruduğunu bildirdi.

ABD ve Avrupa'da Noel tatilini yılbaşı tatili ile birleştiren yatırımcılar nedeniyle açık olan piyasaların düşük hacimli ve dalgalı seyir izleyebileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 110.000 seviyesinin destek, 112.500 ve 113.400 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu söyledi.

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