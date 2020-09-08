Son dakika: Borsa İstanbul’da beklentiler neler? Son durum ne? Yatırımcılar hangi sektörlere yönelmeli?

Son dakika haberi... Ata Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş A Para canlı yayına katılarak Borsa İstanbul’a dair açıklamalarda bulunarak sektörel ve hisse bazında beklentileri değerlendirdi. Demirtaş, “Borsadaki hisselerde bir fırsat görüyoruz. Jeopolitik gelişmeler, yeni ekonomik program ve Merkez Bankası kararı ile yeniden yıl sonuna doğru bir hızlı hareket yaşama olasılığımız var” dedi. Son dakika haberi... Ata Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş A Para canlı yayına katılarak Borsa İstanbul'a dair açıklamalarda bulunarak sektörel ve hisse bazında beklentileri değerlendirdi. Demirtaş, "Borsadaki hisselerde bir fırsat görüyoruz. Jeopolitik gelişmeler, yeni ekonomik program ve Merkez Bankası kararı ile yeniden yıl sonuna doğru bir hızlı hareket yaşama olasılığımız var" dedi.