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Videolar Ekonomi Videoları Son dakika: BDDK'dan Giresun'a taksit kolaylığı! Faruk Erdem canlı yayında detayları anlattı

Son dakika: BDDK'dan Giresun'a taksit kolaylığı! Faruk Erdem canlı yayında detayları anlattı

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Giriş: 27.08.2020 15:51
Güncelleme:27.08.2020 15:56
Son dakika haberi... Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 1 Ocak 2021'e kadar Giresun'da yerleşik üye iş yerlerinden yapılan alışverişlerde kredi kartı taksitlendirme sürelerini 2 katı artırdı. BDDK'nın taksit kolaylığına ilişkin merak edilen detayları Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında aktardı.

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, Giresun'daki sel felaketinden maddi ve manevi etkilenen vatandaşlara destek olmak amacıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun finansman kolaylığı sağlayacak kararlar aldığını belirtti.

BDDK'nın internet sitesinde yayımlanan kurul kararına göre 1 Ocak 2021'e kadar Giresun'da yerleşik üye iş yerlerinden yapılan alışverişlerde kredi kartı taksitlendirme süreleri iki katı olarak uygulanacak.

KREDİ ÖDEMELERİNE DE KOLAYLIK SAĞLANACAK
Konut, taşıt ve tüketici kredilerinin vadeleri ise hem yeni krediler hem de yeniden yapılandırmalarda yönetmelikteki sınırlara tabi olmaksızın ödemesiz dönemlerin uygulanması da dâhil olmak üzere bankalar ve banka dışı mali kuruluşlar tarafından belirlenebilecek.

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