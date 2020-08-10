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Son dakika: BDDK kredi dolandırıcılığı karşısında vatandaşları uyardı
Son dakika haberleri... BDDK kredi dolandırıcılığı karşısında esnafları ve vatandaşları uyardı. İnternet siteleri üzerilerinden kimsenin kredi veremeyeceğine dikkat çekildi. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'de internette artan kredi dolandırıcılığıyla ilgili kesinlikle kişisel bilgilerin paylaşılmaması gerektiğinin altını çizdi.