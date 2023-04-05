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Videolar Ekonomi Videoları Son dakika | Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Bakan Bilgin tarihi açıkladı

Son dakika | Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Bakan Bilgin tarihi açıkladı

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Giriş: 05.04.2023 15:27
Son dakika haberi...Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki aylıklar ile emeklilerin bayram ikramiyelerinin 14-19 Nisan'da ödeneceğini açıkladı.
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