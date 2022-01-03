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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan İhracatçılar Meclisi'nde önemli önemli açıklamalar

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Giriş: 03.01.2022 12:24
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Raffles Otel'de düzenlenen programda, 2021 yılı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Başkan Erdoğan, "2021 toplam ihracatımız geçen yıla göre yüzde 32,9 oranında artışla 225 milyar 368 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu bir rekordur. 2021 yılı itibarıyla 205 ülke ve bölgeye ihracat işlemlerimizi milli paramız ile gerçekleştirdik. Türk lirası ile yaptığımız dış ticaret hacmi 183 milyar liraya ulaşmıştır. Mal ticaretindeki güçlü performansı hizmet ticareti hiracatımıza müspet yansıdığını görüyoruz.." dedi.
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