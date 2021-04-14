14 Nisan 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Son dakika | Başkan Erdoğan'dan ekonomi mesajı

Son dakika | Başkan Erdoğan'dan ekonomi mesajı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.04.2021 18:01
Son dakika haberi...Başkan Erdoğan, gençlerle bir araya geldi.Başkan Erdoğan istihdam sorusuna "Öncelikle işsizlikte iyi bir noktaya geldik diyebilirim, o da şu; yani bu ekonomik sıkıntıların yaşandığı bir dönemde özellikle de 13 civarında bir konumdayız işsizlikte... Bu son açıklanan rakam da aslında bu ciddi bir artış sayılamaz. Zaten 13 küsürdü şimdi biraz daha artmış oldu. Turizmde çok çok iyi bir konumdaydık. Fakat bu Kovid meselesi sebebiyle tabi turizmdeki düşüş ister istemez istihdamı da olumsuz etkiledi. En çok istihdamı yapan bizim iktidarımızdır. Çok ciddi istihdam yaptık. Hem sağlıklı olanlar için, hem engelli olanlar için ciddi istihdamlar yaptık. İş nereye geliyor garanti noktasında? Kalifikasyona geliyor. Ve kalifikasyon noktasında kendisini ispatlıyorsa bir genç iş bulur.'' yanıtını verdi.

İSTİHDAM SORUSUNA YANIT
'Şu anda bir çok arkadaşımız üniversitelerden mezun oluyor. Fakat istihdam sorunu yaşıyor. Acaba burada bir planlama sorunu mu var?'' sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan şu yanıtı verdi:

''Öncelikle işsizlikte iyi bir noktaya geldik diyebilirim, o da şu; yani bu ekonomik sıkıntıların yaşandığı bir dönemde özellikle de 13 civarında bir konumdayız işsizlikte... Bu son açıklanan rakam da aslında bu ciddi bir artış sayılamaz. Zaten 13 küsürdü şimdi biraz daha artmış oldu. Turizmde çok çok iyi bir konumdaydık. Fakat bu Kovid meselesi sebebiyle tabi turizmdeki düşüş ister istemez istihdamı da olumsuz etkiledi. En çok istihdamı yapan bizim iktidarımızdır. Çok ciddi istihdam yaptık. Hem sağlıklı olanlar için, hem engelli olanlar için ciddi istihdamlar yaptık. İş nereye geliyor garanti noktasında? Kalifikasyona geliyor. Ve kalifikasyon noktasında kendisini ispatlıyorsa bir genç iş bulur.''

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan'dan ekonomi mesajı
Başkan Erdoğan'dan ekonomi mesajı
İşte 128 milyar dolar gerçeği
İşte 128 milyar dolar gerçeği
Merkez Bankası açıklaması
Merkez Bankası açıklaması
2028 yılına kadar aranacak meslekler
2028 yılına kadar aranacak meslekler
THY'den Ramazan ayına özel video
THY'den Ramazan ayına özel video
Ekonomide sevindiren haber! Sanayide çarklar dönüyor
Ekonomide sevindiren haber! Sanayide çarklar dönüyor
Emekliye zamlı ikramiye formülü
Emekliye zamlı ikramiye formülü
Bakan tarih verdi! İstanbullulara metro müjdesi
Bakan tarih verdi! İstanbullulara metro müjdesi
Patates ve soğanların ücretsiz dağıtımı başladı
Patates ve soğanların ücretsiz dağıtımı başladı
İşte 7 maddede 128 milyar dolar gerçeği
İşte 7 maddede 128 milyar dolar gerçeği
Başkan Erdoğan müjdelemişti! Dağıtım başladı
Başkan Erdoğan müjdelemişti! Dağıtım başladı
Başkan Erdoğan tarihi duyurdu! Emekli ikramiyesine zam sinyali!
Başkan Erdoğan tarihi duyurdu! Emekli ikramiyesine zam sinyali!
Daha Fazla Video Göster