Son dakika | Başkan Erdoğan'dan ekonomi mesajı

Son dakika haberi...Başkan Erdoğan, gençlerle bir araya geldi.Başkan Erdoğan istihdam sorusuna "Öncelikle işsizlikte iyi bir noktaya geldik diyebilirim, o da şu; yani bu ekonomik sıkıntıların yaşandığı bir dönemde özellikle de 13 civarında bir konumdayız işsizlikte... Bu son açıklanan rakam da aslında bu ciddi bir artış sayılamaz. Zaten 13 küsürdü şimdi biraz daha artmış oldu. Turizmde çok çok iyi bir konumdaydık. Fakat bu Kovid meselesi sebebiyle tabi turizmdeki düşüş ister istemez istihdamı da olumsuz etkiledi. En çok istihdamı yapan bizim iktidarımızdır. Çok ciddi istihdam yaptık. Hem sağlıklı olanlar için, hem engelli olanlar için ciddi istihdamlar yaptık. İş nereye geliyor garanti noktasında? Kalifikasyona geliyor. Ve kalifikasyon noktasında kendisini ispatlıyorsa bir genç iş bulur.'' yanıtını verdi.

İSTİHDAM SORUSUNA YANIT

'Şu anda bir çok arkadaşımız üniversitelerden mezun oluyor. Fakat istihdam sorunu yaşıyor. Acaba burada bir planlama sorunu mu var?'' sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan şu yanıtı verdi:



''Öncelikle işsizlikte iyi bir noktaya geldik diyebilirim, o da şu; yani bu ekonomik sıkıntıların yaşandığı bir dönemde özellikle de 13 civarında bir konumdayız işsizlikte... Bu son açıklanan rakam da aslında bu ciddi bir artış sayılamaz. Zaten 13 küsürdü şimdi biraz daha artmış oldu. Turizmde çok çok iyi bir konumdaydık. Fakat bu Kovid meselesi sebebiyle tabi turizmdeki düşüş ister istemez istihdamı da olumsuz etkiledi. En çok istihdamı yapan bizim iktidarımızdır. Çok ciddi istihdam yaptık. Hem sağlıklı olanlar için, hem engelli olanlar için ciddi istihdamlar yaptık. İş nereye geliyor garanti noktasında? Kalifikasyona geliyor. Ve kalifikasyon noktasında kendisini ispatlıyorsa bir genç iş bulur.''