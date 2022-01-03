03 Ocak 2022, Pazartesi
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Son dakika: Başkan Erdoğan açıkladı! 2021 yılı ihracatında rekor
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Raffles Otel'de düzenlenen programda, 2021 yılı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Başkan Erdoğan, "2021 toplam ihracatımız geçen yıla göre yüzde 32,9 oranında artışla 225 milyar 368 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu bir rekordur." dedi.