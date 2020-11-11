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Videolar Ekonomi Videoları Son dakika: Asgari ücret maratonu başlıyor! 2021 asgari ücret kaç TL olacak? Uzman isim A Haber canlı yayınında açıkladı

Son dakika: Asgari ücret maratonu başlıyor! 2021 asgari ücret kaç TL olacak? Uzman isim A Haber canlı yayınında açıkladı

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Giriş: 11.11.2020 10:11
Güncelleme:11.11.2020 11:03
Son dakika haberi... Vatandaşlar 2021 yılında asgari ücret ne kadar olacak sorusunun cevabını merak ediyor. Milyonları ilgilendiren asgari ücret maratonu Aralık ayında başlıyor. Peki 2021 asgari ücreti kaç TL olacak? Takvim Gazetesi ekonomi müdür Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı.

Son dakika haberi... Vatandaşlar 2021 yılında asgari ücret ne kadar olacak sorusunun cevabını merak ediyor. Milyonları ilgilendiren asgari ücret maratonu Aralık ayında başlıyor. Peki 2021 asgari ücreti kaç TL olacak? Takvim Gazetesi ekonomi müdür Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı.

Erdem, "Aralık ayıyla birlikte asgari ücret maratonu başlıyor. Asgari ücret aslında sanki sadece işçilerin aldığı maaşı belirleyen bir rakammış gibi görünse de aslında 81 milyonu etkiliyor.

Bu tabloyu geçen sene de koymuştuk. Asgari ücreti geçmiş yıllara bakarak ne olacağını az çok hesaplıyoruz. Son 10 yıla baktığımız zaman bir önceki yılın enflasyonundan 2-3 puan fazla olmuş. Sadece 2016 yılında seçim dönemiydi ve orada yüzde 30'luk artış oldu.

2021'de ne olabilir diye bakarsak yine enflasyona bakacağız. Yine yüzde 15 civarında bir artış olabilir diye düşünüyorum. O zaman da yine 2.700 TL civarında bir net ücreti düşünüyoruz. Ama tabi bu bir pazarlık masası." ifadelerini kullandı.

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