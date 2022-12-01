01 Aralık 2022, Perşembe
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SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET | ASGARİ ÜCRET ZAMMINDA İLK ADIM! Kim ne kadar istiyor? 2023 asgari ücreti ne kadar olacak?
Son dakika asgari ücret haberi... 2023 yılı asgari ücret görüşmeleri başlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TİSK ve TÜRK-İŞ başkanları ile bir araya geliyor. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı. Sosyal Güvenlik Uzmanı Muhammet Bayram, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.