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SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET | ASGARİ ÜCRET ZAMMINDA İLK ADIM! Kim ne kadar istiyor? 2023 asgari ücreti ne kadar olacak?

A Haber
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Giriş: 01.12.2022 14:15
Güncelleme:01.12.2022 14:15
Son dakika asgari ücret haberi... 2023 yılı asgari ücret görüşmeleri başlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TİSK ve TÜRK-İŞ başkanları ile bir araya geliyor. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı. Sosyal Güvenlik Uzmanı Muhammet Bayram, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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