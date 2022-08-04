04 Ağustos 2022, Perşembe
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Son dakika: Arsa devletten ev vatandaştan! Evi olmayana hazine arazilerinde kendi konutunu yapma fırsatı | Şartlar neler? Kimler yararlanacak?
Son dakika haberi... Sosyal konut projesinin hazırlıkları sürerken ülke genelinde altyapılı arsa satışı başlatılacak. Evi olmayan vatandaş tek parselde kendi evini yapabilecek ya da talep örgütlenmesi ile daha büyük parseller alabilecek. Peki hangi bölgelerdeki arsalar satışa çıkacak? İşte detaylar...