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Son dakika! Altın ne kadar oldu? | 8 Mayıs 2020 altın fiyatları son durum... |Video

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08.05.2020
Son dakika haberi; Altın ne kadar oldu? sorusu vatandaşlar tarafından internette sıklıkla aranıyor. Peki, çeyrek altın, gram altın, Cumhuriyet altını ve altının ons fiyatı ne kadar oldu? Analistlerden altın için kritik bir de tahmin geldi. İşte altın alacak ve satacaklar için detaylar...

Altının gram fiyatı, 396,50 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından 392,3 liradan işlem görüyor.

Dün, dolar kurundaki düşüşe rağmen altınının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan , günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 393,3 liradan tamamladı.

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Yeni güne dalgalı bir seyirle başlayan altının gram fiyatı 396,50 lira ile tarihin en yüksek seviyesini test etmesinin ardından, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 392,3 lira seviyesinde seyrediyor.

Aynı dakikalarda 644 lira, da 2.632 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1.719 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, düşüş eğilimini sürdüren faizlerin altının ons fiyatını yukarı yönlü desteklediğini ifade etti.

Yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin haber akışının yanı sıra bugün yurt dışında, ABD'de açıklanacak istihdam verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.740 doların direnç, 1.700 doların destek konumuna geldiğini, gram altında ise 380-400 lira bandının izleneceğini bildirdi.

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