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Videolar Ekonomi Videoları Son dakika: Altın döviz ve borsada beklenti ne? Altın almalı mı satmalı mı? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatı ne? |Video

Son dakika: Altın döviz ve borsada beklenti ne? Altın almalı mı satmalı mı? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatı ne? |Video

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Giriş: 25.06.2020 11:44
Güncelleme:25.06.2020 11:54
Son dakika haberi... Piyasalarda son durum ne? Merkez Bankası'ndan faiz indirimi beklenirken döviz altın ve borsada beklenti ne? Altın almalı mı satmalı mı? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatı ne? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında ekonomi gündemini değerlendirdi.

Son dakika haberi... Piyasalarda son durum ne? Merkez Bankası'ndan faiz indirimi beklenirken döviz altın ve borsada beklenti ne? Altın almalı mı satmalı mı? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatı ne? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında ekonomi gündemini değerlendirdi.

Son dakika: Emeklilerin Temmuz zammı ne kadar olur? Merkez Bankası faiz indirimine gider mi? Piyasaları nasıl etkiler? Faruk Erdem cevapladı SON DAKİKA: EMEKLİLERİN TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLUR? MERKEZ BANKASI FAİZ İNDİRİMİNE GİDER Mİ? PİYASALARI NASIL ETKİLER? FARUK ERDEM CEVAPLADI
Son dakika: Merkez Bankası faiz indirecek mi? Beklenti anketinden 25 puan çıktı |Video SON DAKİKA: MERKEZ BANKASI FAİZ İNDİRECEK Mİ? BEKLENTİ ANKETİNDEN 25 PUAN ÇIKTI |VİDEO
Son dakika: Gözler Merkez Bankasında: Yeni faiz indirimi bekleniyor SON DAKİKA: GÖZLER MERKEZ BANKASINDA: YENİ FAİZ İNDİRİMİ BEKLENİYOR

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