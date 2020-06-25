Son dakika haberi... Piyasalarda son durum ne? Merkez Bankası'ndan faiz indirimi beklenirken döviz altın ve borsada beklenti ne? Altın almalı mı satmalı mı? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatı ne? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında ekonomi gündemini değerlendirdi.

Son dakika haberi... Piyasalarda son durum ne? Merkez Bankası'ndan faiz indirimi beklenirken döviz altın ve borsada beklenti ne? Altın almalı mı satmalı mı? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatı ne? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında ekonomi gündemini değerlendirdi.