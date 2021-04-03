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Son dakika: AK Parti'nin ekonomiye ilişkin kanun teklifi TBMM'ye sunuldu

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Giriş: 03.04.2021 11:42
Güncelleme:03.04.2021 11:49
Son dakika haberine göre AK Parti milletvekilleri ekonomik düzenlemeler içeren yeni kanun teklifini TBMM başkanlığına sundu. Teklifte kurumlar vergisi oranının 2021 yılı kurum kazançları için yüzde 25, 2022 yılı kurum kazançları için ise yüzde 23 oranında uygulanması öngörüldü. Teklifte yiyecek ve içecek hizmeti sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde çalışanların nisan ve mayıs aylarına ilişkin sosyal güvenlik primlerinin İşsizlik Fonu'ndan karşılanması ve yine bu sektörde çalışıp nisan ve mayıs aylarında aylıksız izne ayrılanlara 1500 lira ödeme yapılması önerildi.
AK Parti'nin kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
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