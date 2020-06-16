Son dakika: ABD ve Avrupa piyasaları için şok uyarı! Canlı yayında açıkladı |Video

Son dakkia haberi... Alnus Yatırım Araştırma Müdürü Yunus Kaya, A Para yayınında ABD ve Avrupa piyasalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kaya, “FED piyasaların balon gibi şişmesine sebep oluyor” yorumunu yaparken, gündem yaratacak açıklamalar yaptı. Kaya, “ikinci dalga” dedikleri olaydan piyasaların etkilenmeyeceği bildirirken, “ABD ve Avrupa’da görünen ve umursanmayan risklerin patlama olasılığı var” dedi.

Fed Başkanı Powell bugün ve yarın Kongre'de kanun yapıcılara konuşacak ve onların sorularını yanıtlayacak. Powell'ın, bu hafta Capitol Hill'de yapacağı iki konuşmada, ABD ekonomisi ve Kovid-19 hakkında temkinlilik içeren bir mesaj vermesi beklenirken, Alnus Yatırım Araştırma Müdürü Yunus Kaya, A Para yayınında ABD ve Avrupa piyasalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

FED'in hemen hemen her hafta bir karar alarak piyasaları desteklediğini belirten Kaya, "Bunu yaparak FED piyasaların balon gibi şişmesine neden oluyor" dedi. FED'in öncelikle piyasaları iyileştirmeyi amaçladığını ve burada başaralı olduğunu ifade eden uzman isim, FED'in bilançolarında artık şirketlerin isimlerini görmeye başlayacağız" dedi.

"FED HER HAFTA ŞAPKADAN TAVŞAN ÇIKARIYOR"

FED şirketlerin tahvillerini alarak şirketlerin risklerini üstlendiğini belirten Kaya, bunun Amerikan şirketleri için çok iyi haber olduğunu bildirdi ancak dünyanın diğer şirketleri için nasıl bir sonuç vereceğini ilerleyen zamanlarda görüneceğini ifade etti. Merkez bankalarının şirket ortaklığına kadar giden ilginç bir süreç olduğunu belirten Kaya, FED'in her hafta şapkadan tavşan çıkardığını savundu ve bu hamlelerinin süreceğini savundu. Uzman isim Kaya, FED'in bugünkü toplantısında da yaptığı hamlelerin ne kadar doğru olduğunu vurgulayarak kendi reklamını yapacağını söyledi.

"ABD VE AVRUPA'DA UMURSANMAYAN RİSKLERİN PATLAMA OLASILIĞI VAR"

Piyasaların bilinen bir şeyden etkilenmeyeceğini ifade eden isim, "ikinci dalga" dedikleri olaydan da piyasanın etkilenmeyeceğini bildirdi. ABD'de önümüzdeki bir ayda farklı gelişmeler olabilir diyen Kaya, orada görünen ama umursanmayan şeylerin patlama olasılığı var diyerek dikkat çekici açıklamalar yaptı. Avrupa içinde ise Brexit'in risklerinin raporlanmaya başladığını ve güney Avrupa'nın pandemiden çok ciddi etkilendiğini ifade etti. Kaya, Avrupa'da yüzde 9'lara varan yıllık küçülmelerin olacağını vurgulayarak, bu gelişmelerin etkilerinin Avrupa'ya negatif etkisi olacağını açıkladı. Uzman isim Avrupa'nın da ABD'deki gibi sorunlarının önümüzdeki günlerde patlamasının muhtemel olduğunu değerlendirmesinde bulundu.