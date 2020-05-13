Son dakika: 800 bin küçük esnafa 20 milyar TL! İşte esnafa destek paketleri |Video

Son dakika haberi... Koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşlara destek sürüyor. 800 bin küçük esnafa 20 milyar TL destek kredisi veriliyor. Esnafa destek paketleri neler? Takvim Gazetesi Ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında detayları anlattı. İşte işletme kredisi, ticari kart desteği, işe devam kredi desteği ve temel ihtiyaç kredisini detayları...

Koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşlara destek sürüyor. 800 bin küçük esnafa 20 milyar TL destek kredisi veriliyor. Esnafa destek paketleri neler? Takvim Gazetesi Ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında detayları anlattı. İşte işletme kredisi, ticari kart desteği, işe devam kredi desteği ve temel ihtiyaç kredisini detayları...