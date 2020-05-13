13 Mayıs 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Son dakika: 800 bin küçük esnafa 20 milyar TL! İşte esnafa destek paketleri |Video

Son dakika: 800 bin küçük esnafa 20 milyar TL! İşte esnafa destek paketleri |Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
13.05.2020
Son dakika haberi... Koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşlara destek sürüyor. 800 bin küçük esnafa 20 milyar TL destek kredisi veriliyor. Esnafa destek paketleri neler? Takvim Gazetesi Ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında detayları anlattı. İşte işletme kredisi, ticari kart desteği, işe devam kredi desteği ve temel ihtiyaç kredisini detayları...

Koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşlara destek sürüyor. 800 bin küçük esnafa 20 milyar TL destek kredisi veriliyor. Esnafa destek paketleri neler? Takvim Gazetesi Ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında detayları anlattı. İşte işletme kredisi, ticari kart desteği, işe devam kredi desteği ve temel ihtiyaç kredisini detayları...

800 bin küçük esnafa 20 milyar TL!
800 bin küçük esnafa 20 milyar TL!
1000 TL sosyal yardım ödemeleri başladı!
1000 TL sosyal yardım ödemeleri başladı!
Uzman isim uyardı: Kar etmek isteyenler...
Uzman isim uyardı: Kar etmek isteyenler...
EBRD Başkanı Chakrabarti Türkiye ekonomisine ilişkin çarpıcı açıklama
EBRD Başkanı Chakrabarti Türkiye ekonomisine ilişkin çarpıcı açıklama
Rekabet Kurulu'ndan maske soruşturması
Rekabet Kurulu'ndan "maske" soruşturması
Ödemeler 15 Mayıs'ta başlıyor
Ödemeler 15 Mayıs'ta başlıyor
Piyasalar normale dönüyor!
Piyasalar normale dönüyor!
Borsada yerli yatırımcı artışı
Borsada yerli yatırımcı artışı
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren karar!
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren karar!
Yılbaşına kadar ücretsiz
Yılbaşına kadar ücretsiz
Altın fiyatlarında sert düşüş
Altın fiyatlarında sert düşüş
Dolar düşüyor! Canlı yayında tahminini açıkladı
Dolar düşüyor! Canlı yayında tahminini açıkladı
Daha Fazla Video Göster