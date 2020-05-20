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Videolar Ekonomi Videoları Son dakika: 70 yıllık rüya gerçek oldu! Ilısu Barajı bölgede neleri değiştirecek? |Video

Son dakika: 70 yıllık rüya gerçek oldu! Ilısu Barajı bölgede neleri değiştirecek? |Video

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Giriş: 20.05.2020 14:22
Son dakika haberi... Dev proje hidroelektrik santralinde enerji üretimi başladı. Ilısu Barajı bölgede neleri değiştirecek? DSİ Bölge Müdürü Ali Naci Kösalı, A Haber canlı yayınında detayları anlattı. Kösalı, "Birer ay arayla devreye alacağız. Yıl sonunda tüm türbinlerimizi faaliyete geçirmiş olacağız." dedi.

Son dakika haberi... Dev proje hidroelektrik santralinde enerji üretimi başladı. Ilısu Barajı bölgede neleri değiştirecek? DSİ Bölge Müdürü Ali Naci Kösalı, A Haber canlı yayınında detayları anlattı. Kösalı, "Birer ay arayla devreye alacağız. Yıl sonunda tüm türbinlerimizi faaliyete geçirmiş olacağız." dedi.

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