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Son dakika: 70 yıllık rüya gerçek oldu! Ilısu Barajı bölgede neleri değiştirecek? |Video
Son dakika haberi... Dev proje hidroelektrik santralinde enerji üretimi başladı. Ilısu Barajı bölgede neleri değiştirecek? DSİ Bölge Müdürü Ali Naci Kösalı, A Haber canlı yayınında detayları anlattı. Kösalı, "Birer ay arayla devreye alacağız. Yıl sonunda tüm türbinlerimizi faaliyete geçirmiş olacağız." dedi.
Son dakika haberi... Dev proje hidroelektrik santralinde enerji üretimi başladı. Ilısu Barajı bölgede neleri değiştirecek? DSİ Bölge Müdürü Ali Naci Kösalı, A Haber canlı yayınında detayları anlattı. Kösalı, "Birer ay arayla devreye alacağız. Yıl sonunda tüm türbinlerimizi faaliyete geçirmiş olacağız." dedi.