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Videolar Ekonomi Videoları Son dakika: 525 milyarlık ekonomik kalkan! İşte destek paketleri... |Video

Son dakika: 525 milyarlık ekonomik kalkan! İşte destek paketleri... |Video

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Giriş: 14.05.2020 14:46
Güncelleme:14.05.2020 14:53
Son dakika haberi... Koronavirüsle mücadele kapsamında hükümütin vatandaşa verdiği destekler devam ediyor. Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında destek paketlerini anlattı. İşte detaylar...

Son dakika haberi... Koronavirüsle mücadele kapsamında hükümütin vatandaşa verdiği destekler devam ediyor. Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında destek paketlerini anlattı. İşte detaylar...

Son dakika: 800 bin küçük esnafa 20 milyar TL! İşte esnafa destek paketleri |Video SON DAKİKA: 800 BİN KÜÇÜK ESNAFA 20 MİLYAR TL! İŞTE ESNAFA DESTEK PAKETLERİ |VİDEO
Son dakika: Sağlık çalışanlarına destekler büyüdü! Detayları canlı yayında anlattı |Video SON DAKİKA: SAĞLIK ÇALIŞANLARINA DESTEKLER BÜYÜDÜ! DETAYLARI CANLI YAYINDA ANLATTI |VİDEO
Son dakika: 1000 TL sosyal yardım ödemeleri başladı! 3. faz sosyal destek ödemelerine başvuru nasıl yapılır? Kimler başvurabiliyor? |Video SON DAKİKA: 1000 TL SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ BAŞLADI! 3. FAZ SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİNE BAŞVURU NASIL YAPILIR? KİMLER BAŞVURABİLİYOR? |VİDEO
Son dakika: Dolar altın ve borsada beklenti ne? Piyasalarda son durum ne? Uzman isim canlı yayında uyardı: Kar etmek isteyenler... SON DAKİKA: DOLAR ALTIN VE BORSADA BEKLENTİ NE? PİYASALARDA SON DURUM NE? UZMAN İSİM CANLI YAYINDA UYARDI: KAR ETMEK İSTEYENLER...

525 milyarlık ekonomik kalkan
525 milyarlık ekonomik kalkan
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