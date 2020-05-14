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Son dakika: 525 milyarlık ekonomik kalkan! İşte destek paketleri... |Video
Son dakika haberi... Koronavirüsle mücadele kapsamında hükümütin vatandaşa verdiği destekler devam ediyor. Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında destek paketlerini anlattı. İşte detaylar...
Son dakika haberi... Koronavirüsle mücadele kapsamında hükümütin vatandaşa verdiği destekler devam ediyor. Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında destek paketlerini anlattı. İşte detaylar...