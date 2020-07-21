Son dakika: 400 bin araç Yediemin otoparkında! Yüz binlerce lira değerindeki otomobiller çürüyor

Son dakika haberi... Türkiye genelinde yaklaşık 400 bin araç Yediemin otoparkında bekliyor. A Haber muhabiri Hakan Süer, içinde 500-600 bin TL'lik otomobillerin de bulunduğu Kocaeli'den Yediemin otoparkından detayları aktardı. Yediemin İşletmecisi Özkar Dönge, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Dönge, "Araçların ekonomik değeri olarak 20 milyar TL gibi bir rakam tutuyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye genelinde yaklaşık 400 bin araç Yediemin otoparkında bekliyor. A Haber muhabiri Hakan Süer, içinde 500-600 bin TL'lik otomobillerin de bulunduğu Kocaeli'den Yediemin otoparkından detayları aktardı.

20 MİLYAR TL DEĞERİNDE

Yediemin İşletmecisi Özkar Dönge, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Dönge, "Kocaeli'de şu anda ortalama 10 bine yakın otoparklarda araç var. Türkiye geneline vurduğumuz zaman ortalama 400-450 bin araç var. Araçların ekonomik değeri olarak 20 milyar TL gibi bir rakam tutuyor." ifadelerini kullandı.