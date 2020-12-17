Milyonlarca kişiyi ilgilendiren 2021 yılı asgari ücret zam oranı belli oldu mu? İşçi ne istiyor işveren ne teklif ediyor? Asgari ücret zam oranı ne zaman belli olacak? Son konuşulan rakamlar neler? A Haber muhabiri Özkan Özacan görüşmelerdeki son durumu canlı yayında aktardı. Özcan, "Merkez Bankasının son enflasyon raporuna göre 2020 yılı enflasyon oranının yüzde 12 olması bekleniyor. Eğer bu oran baz alınırsa 2021 yılı asgari ücretinin net 2605 lira olması bekleniyor." derken görüşmelerin sürdüğünü resmi rakamın ise 22 Aralık tarihindeki toplantıdan sonra belli olacağını söyledi.

Yaklaşık 7 milyon kişiyi etkileyen asgari ücretle ilgili iki toplantı gerçekleşti. 22 Aralık Salı günü ise üçüncü toplantı gerçekleşecek. Peki iş��i ne istiyor, işveren ne teklif ediyor? Son gelişmeleri A Haber muhabiri Özkan Özcan detayları canlı yayında aktardı.

*Asgari ücret şu anda net 2324 lira brüt ise 3458 lira...

2021 YILI ASGARİ ÜCRETİ 2605 LİRA MI OLACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu son toplantısını 22 Aralık günü yapacak ve 2021 yılı asgari ücreti bu toplantı sonrası belli olacak. Eğer yıllık enflasyon oranı baz alınır ve bunda ortak karar alınırsa 2021 yılı asgari ücretinin net 2605 lira olması bekleniyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmeleri kapsamındaki ikinci toplantısını yaptı. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyetinin görüşlerini sunduğu toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları temsilcileri ekonomik veri ve raporları paylaştı.

TİSK'in ev sahipliğinde Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında çevrim içi olarak yapıldı. Basına kapalı olarak yaklaşık iki saat süren toplantıda, TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işveren kesiminin görüşlerini dile getirdi. Hazine ve Maliye Bakanlığının küresel rekabetteki duruma, Ticaret Bakanlığının da dış ticaretteki gelişmelere dair veri ve raporları paylaştığı toplantıda, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcileri de sunum yaptı.

Komisyon, üçüncü toplantısını 22 Aralık Salı günü Türk-İş'in ev sahipliğinde yine çevrim içi yapacak.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET ZAMMI MESAJI

Başkan Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada asgari ücret ile ilgili, "Görüşmeler devam ediyor. Görüşmelerde bakanlığımız bu görüşmeleri işveren-işçi kesimiyle yürütecekler. Bizim de önümüze gelecek, adımları birlikte atacağız. Temennimiz isabetli, hayırlı bir karar olmasıdır." ifadelerini kullanmıştı.

2021 yılı asgari ücret pazarlığında 5 parametre öne çıkıyor. Asgari ücret toplantısında, "yaşam maliyeti, pandemi döneminde ekonomik durum, gerçekleşen ve hedef enflasyon, refah payı" olmak üzere 5 konu başlığı öncelikli olarak ele alındı.

ASGARİ ÜCRET İLE HANGİ ÖDEMELER DEĞİŞECEK?

Asgari ücretin yeniden belirlenmesiyle olacak bazı değişiklikler şunlar:

Asgari ücretlinin maaşı

Asgari ücretlinin tazminatı

Asgari ücretlinin iş göremezlik ödeneği

Tüm çalışanların asgari geçim indirimi

İşsizlik maaşı

Doğum, askerlik borçlanması

Bağ-Kur, isteğe bağlı, gündelikçi primleri

Genel Sağlık Sigortası primi

Yaşlılık, evde bakım, engelli maaşından yararlanmak için gelir sınırı...