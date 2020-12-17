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SON DAKİKA | 2021 yılı asgari ücreti ne kadar olacak? İşçi ne istedi işveren ne teklif etti? İşte o rakamlar...
Yaklaşık 7 milyon kişiyi etkileyen asgari ücretle ilgili iki toplantı gerçekleşti. 22 Aralık Salı günü ise üçüncü toplantı gerçekleşecek. Peki iş��i ne istiyor, işveren ne teklif ediyor? Son gelişmeleri A Haber muhabiri Özkan Özcan detayları canlı yayında aktardı.
*Asgari ücret şu anda net 2324 lira brüt ise 3458 lira...
2021 YILI ASGARİ ÜCRETİ 2605 LİRA MI OLACAK?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu son toplantısını 22 Aralık günü yapacak ve 2021 yılı asgari ücreti bu toplantı sonrası belli olacak. Eğer yıllık enflasyon oranı baz alınır ve bunda ortak karar alınırsa 2021 yılı asgari ücretinin net 2605 lira olması bekleniyor.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmeleri kapsamındaki ikinci toplantısını yaptı. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyetinin görüşlerini sunduğu toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları temsilcileri ekonomik veri ve raporları paylaştı.
TİSK'in ev sahipliğinde Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında çevrim içi olarak yapıldı. Basına kapalı olarak yaklaşık iki saat süren toplantıda, TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işveren kesiminin görüşlerini dile getirdi. Hazine ve Maliye Bakanlığının küresel rekabetteki duruma, Ticaret Bakanlığının da dış ticaretteki gelişmelere dair veri ve raporları paylaştığı toplantıda, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcileri de sunum yaptı.
Komisyon, üçüncü toplantısını 22 Aralık Salı günü Türk-İş'in ev sahipliğinde yine çevrim içi yapacak.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET ZAMMI MESAJI
Başkan Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada asgari ücret ile ilgili, "Görüşmeler devam ediyor. Görüşmelerde bakanlığımız bu görüşmeleri işveren-işçi kesimiyle yürütecekler. Bizim de önümüze gelecek, adımları birlikte atacağız. Temennimiz isabetli, hayırlı bir karar olmasıdır." ifadelerini kullanmıştı.
2021 yılı asgari ücret pazarlığında 5 parametre öne çıkıyor. Asgari ücret toplantısında, "yaşam maliyeti, pandemi döneminde ekonomik durum, gerçekleşen ve hedef enflasyon, refah payı" olmak üzere 5 konu başlığı öncelikli olarak ele alındı.
ASGARİ ÜCRET İLE HANGİ ÖDEMELER DEĞİŞECEK?
Asgari ücretin yeniden belirlenmesiyle olacak bazı değişiklikler şunlar:
Asgari ücretlinin maaşı
Asgari ücretlinin tazminatı
Asgari ücretlinin iş göremezlik ödeneği
Tüm çalışanların asgari geçim indirimi
İşsizlik maaşı
Doğum, askerlik borçlanması
Bağ-Kur, isteğe bağlı, gündelikçi primleri
Genel Sağlık Sigortası primi
Yaşlılık, evde bakım, engelli maaşından yararlanmak için gelir sınırı...