18 Aralık 2023, Pazartesi
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Son 30 yılın en büyük zammı mı geliyor? Asgari ücret zammı yüzde kaçın üstüne çıkıyor? Son kulisler A Haber'de aktarıldı
Milyonların beklediği asgari ücret zammı belli oluyor! Yeni yılın gelmesiyle birlikte uygulanacak olan asgari ücret zammı için Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün ikinci toplantısını gerçekleştirdi. Sosyal Güvenlik Müşaviri Ali Duman, kulislerde konuşulan rakamları, masadaki son gelişmeleri A Haber'de aktardı.