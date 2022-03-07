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Son 13 yılın zirvesinde! Brent petrolün fiyatı yükselmeye devam ediyor!

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Giriş: 07.03.2022 10:30
Güncelleme:07.03.2022 10:30
Brent petrolün varil fiyatı Rus petrolüne ambargo endişeleriyle 130 doların üzerine çıktı. Yükseliş, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın Avrupalı müttefikleriyle Rusya'dan petrol ithalatını durdurmayı görüştüklerini açıklamasından sonra geldi. Arel Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cüneyt Dirican, A Haber'de konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte haberin detayları...
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