ŞOK market 1.000 üründe fiyat sabitledi! Diğer marketler aynı kararı alır mı?

Fahiş fiyata karşı yeni adım atıldı. ŞOK market, ocak ayında bin farklı üründe fiyatları sabitledi. Düzenleme, temel gıda, deterjan, sebze ve meyveyi kapsıyor. Diğer zincir marketler de sabit fiyat uygulamasına gidecek mi? Detayları A Haber muhabiri Elif Uzunoğlu aktardı. Tüketici Konfederasyonu Başkanvekili Avukat İbrahim Güllü, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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