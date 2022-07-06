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Siyasilerden CHP’ye iftira tepkisi! CHP’nin iftiraları yargı kararıyla tescillendi: Yalancılıkları milletçe zaten tescilliydi

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Giriş: 06.07.2022 11:21
"128 milyar dolar" iftirası ile eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı hedef alan Cumhuriyet Halk Partisi mahkeme tarafından 60 bin lira tazminata mahkum edilmişti. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran kararın ardından sosyal medya üzerinden siyasiler, gazeteciler ve vatandaşlar "yalancı CHP" etiketiyle binlerce paylaşımda bulundu. eetiket kısa süre içerisinde hem türkiye hem de dünya gündemine girdi. İşte CHP'nin iftirasına gelen tepkiler...
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Siyasilerden CHP’ye iftira tepkisi
Siyasilerden CHP’ye iftira tepkisi
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