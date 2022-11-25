Siyasette vizyon polemiği! Kılıçdaroğlu’nun ekonomi tutarsızlığı

CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekonomiye ilişkin vizyon belgesi açıklayacak olması, Türkiye ekonomisine milyarlarca dolarlık katkı sağlayan vizyon projelere karşı çıkmasını akıllara getirdi. İşte onlardan bazıları ve projelerle ilgili CHP'nin tutumu.

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