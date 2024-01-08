08 Ocak 2024, Pazartesi
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Site yönetimlerinden yeni yıl zammı! Site sakinlerinin hakları neler?
Yeni yılın asgari ücreti belli oldu, site yönetimleri yeniden zam yapmaya başladı. Site sakinlerinin hangi hakları var? Site sakinleri, site yönetimini nasıl denetleyebilir? Detayları A Haber muhabiri hasan Zahid Ezim’in konuğu olan Türkiye Tesis Yöneticileri Federasyonu Başkanı Yahya Sağır anlattı.