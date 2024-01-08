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Site yönetimlerinden yeni yıl zammı! Site sakinlerinin hakları neler?

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.01.2024 11:54
Güncelleme:08.01.2024 12:00
Yeni yılın asgari ücreti belli oldu, site yönetimleri yeniden zam yapmaya başladı. Site sakinlerinin hangi hakları var? Site sakinleri, site yönetimini nasıl denetleyebilir? Detayları A Haber muhabiri hasan Zahid Ezim’in konuğu olan Türkiye Tesis Yöneticileri Federasyonu Başkanı Yahya Sağır anlattı.
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Site yönetimlerinden yeni yıl zammı!
Site yönetimlerinden yeni yıl zammı!
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