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Şırnak’ta girişimcilere 51 milyonluk destek! Aldığı hibeyle çikolata atölyesi açtı

A Haber
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Giriş: 17.01.2023 16:15
Şırnak'ta KOSGEB desteği alan bir girişimci, kısa süre içinde kendi çikolata atölyesini kurdu. Girişimci Ata Bilen, açtığı işletmeyle 20 kişiye de istihdam kapısı araladı.
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