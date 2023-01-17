Şırnak’ta girişimcilere 51 milyonluk destek! Aldığı hibeyle çikolata atölyesi açtı

Şırnak'ta KOSGEB desteği alan bir girişimci, kısa süre içinde kendi çikolata atölyesini kurdu. Girişimci Ata Bilen, açtığı işletmeyle 20 kişiye de istihdam kapısı araladı.

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