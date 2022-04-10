Sırbistan da Bayraktar SİHA'lar için sıraya girdi!

Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan Karabağ Savaşı'nın yıldızı olan Bayraktar SİHA'lar dünyanın dikkatini çekmeye devam ediyor. Ukrayna'nın savunma anlamında elindeki en güçlü silahı olan SİHA'lar için şimdi de Sırbistan sıraya girdi.