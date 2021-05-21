Sıradaki hedef PKK’nın ana karargahı Kandil | Kandil neden önemli?

Türkiye'de strateji değişikliğiyle birlikte terör örgütü PKK'ya ağır darbe vuruluyor. Ara, bul, yok et anlayışla son dönemde aralarında sözde üst düzey teröristlerin de olduğu çok sayıda PKK'lı etkisiz hale getirildi. Türkiye'nin hedefi ise terör bataklığını kurutmak için PKK'nın üssü olan Kandil'i yerle bir etmek.

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