21 Mayıs 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Sıradaki hedef PKK’nın ana karargahı Kandil | Kandil neden önemli?

Sıradaki hedef PKK’nın ana karargahı Kandil | Kandil neden önemli?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.05.2021 14:55
Güncelleme:21.05.2021 15:01
Türkiye'de strateji değişikliğiyle birlikte terör örgütü PKK'ya ağır darbe vuruluyor. Ara, bul, yok et anlayışla son dönemde aralarında sözde üst düzey teröristlerin de olduğu çok sayıda PKK'lı etkisiz hale getirildi. Türkiye'nin hedefi ise terör bataklığını kurutmak için PKK'nın üssü olan Kandil'i yerle bir etmek.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Sıradaki hedef Kandil
Sıradaki hedef Kandil
Sıfır araç bulamayanlar ikinci ele yöneldi
Sıfır araç bulamayanlar ikinci ele yöneldi
Turizmde alınan pandemi önlemleri
Turizmde alınan pandemi önlemleri
Haller ve kooperatifler yasası değişecek
Haller ve kooperatifler yasası değişecek
Karadeniz'de 40 kuyu daha açılacak
Karadeniz'de 40 kuyu daha açılacak
Erdoğan müjdelemişti! Resmileşti
Erdoğan müjdelemişti! Resmileşti
Kripto kraliçesi 13 milyar dolarla kaçtı
Kripto kraliçesi 13 milyar dolarla kaçtı
Trafiği rahatlatacak proje yarın açılıyor
Trafiği rahatlatacak proje yarın açılıyor
Emlak vergisinde son iki hafta
Emlak vergisinde son iki hafta
İşletmelere ucuz kredi rehberi
İşletmelere ucuz kredi rehberi
Korkutan uyarı: Kripto paraların yüzde 90'ı...
Korkutan uyarı: Kripto paraların yüzde 90'ı...
Altında yükseliş sürecek mi?
Altında yükseliş sürecek mi?
Daha Fazla Video Göster