23 Haziran 2023, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Üvey Anne
- Vermem Seni Ellere
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Sıra geldi memur ve emekli zammına
Kamu işçisinin zam oranı yüzde 45, asgari ücretlinin zam oranı ise yüzde 34 oldu. Sıra geldi memur ve emeklilerin maaşlarına yapılacak olan artışa. Bunun için de gözler haziran ayı enflasyon rakamlarında. Önce altı aylık enflasyon rakamların belli olacak, ardından Başkan Erdoğan refah payını ekleyecek. Ve milyonlarca memur ile emeklinin beklediği zamlı maaşları belli olacak. İşte detaylar...