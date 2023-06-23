Sıra geldi memur ve emekli zammına

Kamu işçisinin zam oranı yüzde 45, asgari ücretlinin zam oranı ise yüzde 34 oldu. Sıra geldi memur ve emeklilerin maaşlarına yapılacak olan artışa. Bunun için de gözler haziran ayı enflasyon rakamlarında. Önce altı aylık enflasyon rakamların belli olacak, ardından Başkan Erdoğan refah payını ekleyecek. Ve milyonlarca memur ile emeklinin beklediği zamlı maaşları belli olacak. İşte detaylar...