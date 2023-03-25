25 Mart 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Sınıfının en iyisi! Hem karada hem suda gidiyor | Dünyada sadece 2 ülkede var

Sınıfının en iyisi! Hem karada hem suda gidiyor | Dünyada sadece 2 ülkede var

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.03.2023 16:12
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Teknoloji Hamlesi meyvelerini veriyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacını karşılayacak Zırhlı Amfibi Hücum Aracı (ZAHA) Projesi'nde ilk teslimat yapıldı. Dünyada sadece iki ülkede üretilen ve sınıfının en iyisi olan ZAHA, hem karada hem suda çıkarma operasyonlarında güvenliği sağlayacak.
Sınıfının en iyisi! Dünyada sadece 2 ülkede var
Sınıfının en iyisi! Dünyada sadece 2 ülkede var
Emekliye zam düzenlemesi Meclis’te
Emekliye zam düzenlemesi Meclis'te
Emekli ve memurlar için 2 bin TL zam olur mu?
Emekli ve memurlar için 2 bin TL zam olur mu?
Taban maaş 7.500 TL oluyor
Taban maaş 7.500 TL oluyor
Borçtan kurtulma takvimi
Borçtan kurtulma takvimi
Tüm emeklilere 2 bin TL artış olacak mı?
Tüm emeklilere 2 bin TL artış olacak mı?
Kahramanmaraş’ta sanayi küllerinden doğuyor!
Kahramanmaraş'ta sanayi küllerinden doğuyor!
En düşük emekli maaşı 7.500 TL oluyor
En düşük emekli maaşı 7.500 TL oluyor
Zamlı maaşlar ne zaman yatacak?
Zamlı maaşlar ne zaman yatacak?
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Uzun Çarşı esnafı Ramazan’a buruk girdi
Uzun Çarşı esnafı Ramazan'a buruk girdi
İstanbul’da et fiyatları ne kadar?
İstanbul’da et fiyatları ne kadar?
Daha Fazla Video Göster