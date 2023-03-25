Sınıfının en iyisi! Hem karada hem suda gidiyor | Dünyada sadece 2 ülkede var

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Teknoloji Hamlesi meyvelerini veriyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacını karşılayacak Zırhlı Amfibi Hücum Aracı (ZAHA) Projesi'nde ilk teslimat yapıldı. Dünyada sadece iki ülkede üretilen ve sınıfının en iyisi olan ZAHA, hem karada hem suda çıkarma operasyonlarında güvenliği sağlayacak.