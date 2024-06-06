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Silopi'ye bin kişiyi istihdam edecek Sera Organize Tarım Bölgesi kuruluyor

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 06.06.2024 09:51
Şırnak'ın Silopi ilçesinde yüzde 75'i kadın olmak üzere bin kişiyi istihdam edecek Sera Organize Tarım Bölgesi kurulması için çalışmalar başladı.
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