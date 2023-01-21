21 Ocak 2023, Cumartesi
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Silifke'de örtü altı çilek hasadı başladı
Mersin'in Silifke ilçesinde, örtü altı üretilen çileklerin hasadı başladı. Seralarda üretilen çilekler, hem bölge halkına gelir kapısı oluyor hem de birçok ülkeye ihraç ediliyor.