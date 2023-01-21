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Silifke'de örtü altı çilek hasadı başladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.01.2023 14:03
Mersin'in Silifke ilçesinde, örtü altı üretilen çileklerin hasadı başladı. Seralarda üretilen çilekler, hem bölge halkına gelir kapısı oluyor hem de birçok ülkeye ihraç ediliyor.
Silifke’de örtü altı çilek hasadı başladı
Silifke'de örtü altı çilek hasadı başladı
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